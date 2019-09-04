В России разбился штурмовик Су-25: пилоты погибли

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Их тела обнаружены в разбившемся самолете.





3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ.





Источник " Интерфакса " также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.





Сразу после крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже что обнаружены сами пилоты.