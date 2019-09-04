19-летнего парня нашли мертвым в Гродно





Владлен ушел из дома среди ночи, в половине четвертого. После этого его никто не видел. Мертвого парня нашли 3 сентября.





Мама Владлена сообщила «Нашей Ниве», что с сыном произошел несчастный случай:





«Это не суицид и не убийство. Он очень любил фотографировать на старом законсервированным железнодорожном мосту. И то ли оступился, то ли что…»





По словам женщины, в том, что Владлен ушел из дома среди ночи тоже ничего удивительного нет. Она говорит, что сыну всегда нравилось гулять по ночам.





Владлен в этом году окончил Гродненский политехнический колледж по специальности техник-строитель. Поступил в Брестский технический университет на заочное.



