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19-летнего парня нашли мертвым в Гродно

Владлен Савко пропал 31 августа. Спустя несколько дней его нашли. Парень погиб.


Владлен ушел из дома среди ночи, в половине четвертого. После этого его никто не видел. Мертвого парня нашли 3 сентября.

Мама Владлена сообщила «Нашей Ниве», что с сыном произошел несчастный случай:

«Это не суицид и не убийство. Он очень любил фотографировать на старом законсервированным железнодорожном мосту. И то ли оступился, то ли что…»

По словам женщины, в том, что Владлен ушел из дома среди ночи тоже ничего удивительного нет. Она говорит, что сыну всегда нравилось гулять по ночам.

Владлен в этом году окончил Гродненский политехнический колледж по специальности техник-строитель. Поступил в Брестский технический университет на заочное.
Источник: nn.by
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