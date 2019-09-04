19-летнего парня нашли мертвым в Гродно
Владлен Савко пропал 31 августа. Спустя несколько дней его нашли. Парень погиб.
Владлен ушел из дома среди ночи, в половине четвертого. После этого его никто не видел. Мертвого парня нашли 3 сентября.
Мама Владлена сообщила «Нашей Ниве», что с сыном произошел несчастный случай:
«Это не суицид и не убийство. Он очень любил фотографировать на старом законсервированным железнодорожном мосту. И то ли оступился, то ли что…»
По словам женщины, в том, что Владлен ушел из дома среди ночи тоже ничего удивительного нет. Она говорит, что сыну всегда нравилось гулять по ночам.
Владлен в этом году окончил Гродненский политехнический колледж по специальности техник-строитель. Поступил в Брестский технический университет на заочное.
Источник: nn.by
12:50 04/09/2019