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Хозпостройки в районе площади Победы в Минске снесут

Минкульт обозначил охранную зону на площадке, которую отдали А-100 под застройку

Опубликован документ Минкульта, который утвердил охранную зону в районе площади Победы. Из постановления следует, что часть хозпостроек во дворе домов № 37 и 39 по проспекту Независимости, а также № 4 по улице Киселева снесут, пишет officelife.

На схеме, которая прилагается к документу, несколько хозпостроек отмечены как «дысгарманічныя збудаванні» и перечеркнуты. Обычно так отмечают объекты, которые идут (или могут пойти) под снос.

Схема
Источник: Администрация Центрального района Минска

Также эта охранная зона включает в себя старое троллейбусное депо. Как известно, там планировалось построить новый жилой квартал. Участок достался группе компаний А-100. Скорее всего, хозпостройки, среди которых есть гаражи, «пойдут под нож» именно по этой причине.

Жилой комплекс, в частности, будет включать в себя магазины, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, выставочное пространство. Планируется сделать встроенный в одно из жилых зданий детсад.
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