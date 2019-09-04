Хозпостройки в районе площади Победы в Минске снесут

На схеме, которая прилагается к документу, несколько хозпостроек отмечены как «дысгарманічныя збудаванні» и перечеркнуты. Обычно так отмечают объекты, которые идут (или могут пойти) под снос.

Источник: Администрация Центрального района Минска





Также эта охранная зона включает в себя старое троллейбусное депо. Как известно, там планировалось построить новый жилой квартал. Участок достался группе компаний А-100. Скорее всего, хозпостройки, среди которых есть гаражи, «пойдут под нож» именно по этой причине.





Жилой комплекс, в частности, будет включать в себя магазины, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, выставочное пространство. Планируется сделать встроенный в одно из жилых зданий детсад.