Хозпостройки в районе площади Победы в Минске снесут
Минкульт обозначил охранную зону на площадке, которую отдали А-100 под застройку
Опубликован документ Минкульта, который утвердил охранную зону в районе площади Победы. Из постановления следует, что часть хозпостроек во дворе домов № 37 и 39 по проспекту Независимости, а также № 4 по улице Киселева снесут, пишет officelife.
На схеме, которая прилагается к документу, несколько хозпостроек отмечены как «дысгарманічныя збудаванні» и перечеркнуты. Обычно так отмечают объекты, которые идут (или могут пойти) под снос.
Схема
Источник: Администрация Центрального района Минска
Также эта охранная зона включает в себя старое троллейбусное депо. Как известно, там планировалось построить новый жилой квартал. Участок достался группе компаний А-100. Скорее всего, хозпостройки, среди которых есть гаражи, «пойдут под нож» именно по этой причине.
Жилой комплекс, в частности, будет включать в себя магазины, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, выставочное пространство. Планируется сделать встроенный в одно из жилых зданий детсад.
12:45 04/09/2019