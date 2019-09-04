Кастрации педофилов в Украине пока не будет - Зеленский наложил вето

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов.





Как говорится на сайте Верховной Рады, закон № 6449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости вернули в парламент с предложениями президента в среду, 4 сентября.





«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.









Напомним, 11 июля Верховная Рада 8 созыва ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет.





Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.





Также в законе говорится о создании единого публичного реестра осужденных за педофилию.