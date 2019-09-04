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Кастрации педофилов в Украине пока не будет - Зеленский наложил вето

Президент Украины вернул закон в Раду с предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов.

Как говорится на сайте Верховной Рады, закон № 6449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости вернули в парламент с предложениями президента в среду, 4 сентября.

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.


Напомним, 11 июля Верховная Рада 8 созыва ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет.

Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Также в законе говорится о создании единого публичного реестра осужденных за педофилию. 
Источник: nv.ua
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