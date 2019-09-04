МВД: подозреваемые в нападении на ювелирный магазин задержаны
Правоохранители 3 сентября задержали подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин "Яхонт" по улице Киселева в Минске.
В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием. По месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений - еще как минимум трех разбойных нападений на частные дома, сообщает МВД.
Напомним, ущерб, причиненный магазину в результате разбоя, составил более 1 млн рублей. Часть похищенного имущества обнаружена в тайнике, оборудованном дома у родственников одного из подозреваемых.
Кроме того, изъяты пластиковые стяжки. Такие же использовались, чтобы обездвижить сотрудника "Яхонта".
Как сообщалось ранее, разбойное нападение было совершено 17 августа около 11.30. Двое мужчин вошли в помещение, распылили перцовый газ, на руки продавцов надели наручники.
Похитив все драгоценности с витрины, налетчики скрылись. Посетителей в магазине в этот момент не было.
По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК Беларуси.
11:51 04/09/2019