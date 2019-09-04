Будьте осторожны! С начала года уже 38 человек отравились грибами
В 2019 году в Беларуси зафиксировано 35 случаев отравления грибами, в которых пострадали 38 человек, сообщает пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 23 случая отравления с 26 пострадавшими.
Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Минске (12 случаев) и в Могилевской области (8 случаев).
Центр гигиены предупреждает, что опасными бывают не только ядовитые и условно ядовитые грибы, но и съедобные, если их неправильно обработать.
Симптомы отравления становятся заметны через 3-12 часов после употребления грибов. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.
Источник: reform.by
10:14 04/09/2019