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Будьте осторожны! С начала года уже 38 человек отравились грибами

В 2019 году в Беларуси зафиксировано 35 случаев отравления грибами, в которых пострадали 38 человек, сообщает пресс-служба Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 23 случая отравления с 26 пострадавшими.

Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Минске (12 случаев) и в Могилевской области (8 случаев).

Центр гигиены предупреждает, что опасными бывают не только ядовитые и условно ядовитые грибы, но и съедобные, если их неправильно обработать. 

Симптомы отравления становятся заметны через 3-12 часов после употребления грибов. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.
Источник: reform.by
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