Будьте осторожны! С начала года уже 38 человек отравились грибами

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 23 случая отравления с 26 пострадавшими.





Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Минске (12 случаев) и в Могилевской области (8 случаев).





Центр гигиены предупреждает, что опасными бывают не только ядовитые и условно ядовитые грибы, но и съедобные, если их неправильно обработать.





Симптомы отравления становятся заметны через 3-12 часов после употребления грибов. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.