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Поляки показали тайники с контрабандой в поезде Гродно — Краков

В них были обнаружены почти 2200 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Как информирует сайт podlaskie.kas.gov.pl, проверка происходила в пункте пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе. Контрабандные сигареты польские таможенники находили под сиденьями в вагонах, в перегородках, в туалетах, в резервуарах для воды. Их стоимость оценили на сумму свыше 7 тысяч долларов.

Было возбуждено уголовное дело.
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