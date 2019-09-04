Поляки показали тайники с контрабандой в поезде Гродно — Краков
В них были обнаружены почти 2200 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Как информирует сайт podlaskie.kas.gov.pl, проверка происходила в пункте пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе. Контрабандные сигареты польские таможенники находили под сиденьями в вагонах, в перегородках, в туалетах, в резервуарах для воды. Их стоимость оценили на сумму свыше 7 тысяч долларов.
Было возбуждено уголовное дело.
08:34 04/09/2019