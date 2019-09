Фильм по книге Мартиновича "Озеро Радости" завоевал две награды на кинофестивале в Неваде

Фильм Lake of Happiness Алексея Полуяна по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича "Озеро радости" получил награды "Best of the Fest" and "Best Narrative" на кинофестивале в Неваде (США).