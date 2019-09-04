"Сердечно поздравляю Алексея, Анастасию и всю съемочную группу!(…) На данный момент фильм был показан уже на трех аккредитованных" Оскаром " фестивалях и специалисты говорят, что есть большая вероятность выдвижения его на награду Киноакадемии в следующем году", - говорится в сообщении Мартиновича, опубликованном на его официальной странице на Facebook.





Писатель добавил, что через две недели фильм будет показан на Drama International Short Film Festival в Греции, после будет испанская премьера в Галиции (FICBUEU), после португальский премьера в Порту Beast International Film Festival, после заново Франция - Dijon Film Festival. "После состоится немецкая премьера на Hof International Film Festival, "самом олдскульном фестивале созданном в 60-е родителями немецкой новой волны Фассбиндером, Херцогом, Вендерсом как конкурент Берлинале для продвижения нового авторского немецкого кино", - отметил Мартинович.



