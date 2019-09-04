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В Латвии задержали бывшего главу погранохраны за нарушения при строительстве на границе с Беларусью

Бюро внутренней безопасности Государственной полиции Латвии задержало Нормундса Гарбарса, бывшего главу Государственной пограничной охраны Латвии, сообщает Delfi.

Кроме Гарбарса, были задержаны еще три человека – заместитель начальника управления вооружения, логистики и технических ресурсов ГПО, а также два представителя дорожностроительной компании, сообщает Бюро внутренней безопасности.

Все они подозреваются в нарушениях при процедуре закупок для строительства инфраструктуры на границе Латвии с Беларусью и Россией. Речь идет о несоответствиях в технической документации и незаконной вырубке леса в приграничных зонах.

Кроме того, в финансовой отчетности строительной компании обнаружены признаки отмывания денег.

Бюро внутренней безопасности отказывается предоставлять подробности в интересах следствия.


По информации Defli, задержаны представители компании Igate, которая в 2015 году заключила с погранохраной контракт на создание инфраструктуры на границе с Беларусью и Россией. Согласно контракту, МВД Латвии в 2017-2020 годах планирует потратить не более 10,6 миллиона евро на инфраструктуру на границе с Беларусью и не более 20,5 миллиона евро – на границе с РФ.

Гарбарс руководил Государственной пограничной охраной с 2009 года. В2016 году его полномочия были продлены до 2021 года, но он уволился в январе 2019 года по достижении пенсионного возраста.
Reform.by
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