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Жителю Вороновского района грозит штраф за фото машины пограничников

Жителю деревни Липкунцы Вороновского района грозит штраф за сделанные снимки машины оперативного назначения пограничников.

25-летнего сельчанина обвиняют в нарушении законодательства о государственной границе, поскольку фото он сделал в пограничной зоне тайно, не спрашивая согласия у сотрудников пограничной службы. "Фотографу" грозит до 1275 рублей штрафа, информирует gpk.gov.by.

Интересно, что на молодого человека пограничники вышли после задержания на территории пограничной зоны в Вороновским районе двух неизвестных. Они назвались грибникамі. У мужчин с собой были прибор ночного наблюдения, радиостанция и мобильный телефон. В последнем и нашли 4 фото машины, присланные накануне. Найти их автора было несложно.
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