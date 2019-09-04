Жителю Вороновского района грозит штраф за фото машины пограничников
Жителю деревни Липкунцы Вороновского района грозит штраф за сделанные снимки машины оперативного назначения пограничников.
25-летнего сельчанина обвиняют в нарушении законодательства о государственной границе, поскольку фото он сделал в пограничной зоне тайно, не спрашивая согласия у сотрудников пограничной службы. "Фотографу" грозит до 1275 рублей штрафа, информирует gpk.gov.by.
Интересно, что на молодого человека пограничники вышли после задержания на территории пограничной зоны в Вороновским районе двух неизвестных. Они назвались грибникамі. У мужчин с собой были прибор ночного наблюдения, радиостанция и мобильный телефон. В последнем и нашли 4 фото машины, присланные накануне. Найти их автора было несложно.
08:08 04/09/2019