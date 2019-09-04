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Огромный самогонный "завод" обнаружен вблизи Молодечно

Самогонный аппарат производительностью в несколько сотен литров в сутки обнаружили на хуторе под Молодечно, сообщили в УВД Минского облисполкома.


"Завод" находку в деревне Клочково помог найти грибник. Любитель "тихой охоты", возвращаясь из леса через деревню, не смог равнодушно пройти мимо довольно большого участка высыхающего леса.

"Мы оперативно приехали в деревню и обнаружили, можно сказать, хутор, отдельно стоящее домовладение на улице Веселой и выявили там внушительное самогонное производство, крупнейшее за последнее время", – рассказал заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Андрей Амбражей,

Огромное производство в гараже и хозпостройке, расположенных на окраине леса, вдали от посторонних глаз, наладил официально не работающий житель Молодечно. Он оборудовал полностью автоматизированный самогонный цех, в котором разместил многотонный аппарат, состоящий более чем из десяти емкостей.


Милиция обнаружила на хуторе более десяти тонн самогонной браги. Чтобы ее уничтожить, сотрудникам ОВД пришлось использовать специальную технику.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Самогонный аппарат в ближайшее время будет доставлен для уничтожения на "Белвторчермет".
Sputnik.by
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