Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В него вошли канадская писательница Маргарет Этвуд с романом «The Testaments» («Заветы»), ставший продолжением ее романа 1985 года «Служанка», американо-британская писательница Люси Эллман с романом «Ducks, Newburypor» («Утки, Ньюберипорт»), британец Бернардин Эваристо с романом «Girl, Woman, Other» («Девушка, женщина, другие»), нигериец Чигози Обиома с романом «An Orchestra of Minorities» («Оркестр меньшинств»), индийско-британский писатель Салман Рушди с романом «Quichotte» («Кихот») и турецко-британская писательница Элиф Шафак с романом «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World» («10 минут и 38 секунд в этом странном мире»).





Победитель будет объявлен 14 октября.









Из номинантов этого года премии уже удостаивались Салман Рушди за роман «Дети полуночи» (1981 год) и Маргарет Этвуд за роман «Слепой убийца» (2000 год).





Букеровская премия ежегодно вручается за лучший роман на английском языке. Победитель получает 50 тысяч фунтов.





В прошлом году получила североирландская писательница Анна Бернс за книгу «Молочник»