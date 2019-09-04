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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

На сайте Букеровской премии опубликованы имена шести писателей, вошедших в шорт-лист.


В него вошли канадская писательница Маргарет Этвуд с романом «The Testaments» («Заветы»), ставший продолжением ее романа 1985 года «Служанка», американо-британская писательница Люси Эллман с романом «Ducks, Newburypor» («Утки, Ньюберипорт»), британец Бернардин Эваристо с романом «Girl, Woman, Other» («Девушка, женщина, другие»), нигериец Чигози Обиома с романом «An Orchestra of Minorities» («Оркестр меньшинств»), индийско-британский писатель Салман Рушди с романом «Quichotte» («Кихот») и турецко-британская писательница Элиф Шафак с романом «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World» («10 минут и 38 секунд в этом странном мире»).

Победитель будет объявлен 14 октября.


Из номинантов этого года премии уже удостаивались Салман Рушди за роман «Дети полуночи» (1981 год) и Маргарет Этвуд за роман «Слепой убийца» (2000 год).

Букеровская премия ежегодно вручается за лучший роман на английском языке. Победитель получает 50 тысяч фунтов.

В прошлом году получила североирландская писательница Анна Бернс за книгу «Молочник»
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