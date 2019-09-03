В Вилейском районе закончились съемки фильма "Василий Теркин"
В последний день лета, 31 августа, в деревне Забродье Вилейского района закончились съемки художественного фильма "Василий Теркин" по одноименной поэме Александра Твардовского о фронтовой жизни солдата во время Великой Отечественной войны, сообщили в Миноблисполкоме.
Процесс съемок запустила питерская студия «Русское поле», а режиссером фильма выступил Карен Геворкян, в фильмографии которого уже насчитывается более 20 работ: художественных, документальных и короткометражных. Он же и написал сценарий к картине, охватывающей весь военный период - с 1941 по 1945 год. Это будет классическая экранизация известного со школьной скамьи произведения.
Должно получиться народное кино. Поэтому в картине в основном задействованы интересные типажи из народа. Василия Теркина, например, играет простой, но очень харизматичный парень из Смоленска. Также на площадке есть и профессиональные актеры.
К слову, выход фильма на экраны планируется в 2020 году, как раз к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
20:53 03/09/2019