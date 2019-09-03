Процесс съемок запустила питерская студия «Русское поле», а режиссером фильма выступил Карен Геворкян, в фильмографии которого уже насчитывается более 20 работ: художественных, документальных и короткометражных. Он же и написал сценарий к картине, охватывающей весь военный период - с 1941 по 1945 год. Это будет классическая экранизация известного со школьной скамьи произведения.





Должно получиться народное кино. Поэтому в картине в основном задействованы интересные типажи из народа. Василия Теркина, например, играет простой, но очень харизматичный парень из Смоленска. Также на площадке есть и профессиональные актеры.









К слову, выход фильма на экраны планируется в 2020 году, как раз к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



