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В Вилейском районе закончились съемки фильма "Василий Теркин"

В последний день лета, 31 августа, в деревне Забродье Вилейского района закончились съемки художественного фильма "Василий Теркин" по одноименной поэме Александра Твардовского о фронтовой жизни солдата во время Великой Отечественной войны, сообщили в Миноблисполкоме.

Процесс съемок запустила питерская студия «Русское поле», а режиссером фильма выступил Карен Геворкян, в фильмографии которого уже насчитывается более 20 работ: художественных, документальных и короткометражных. Он же и написал сценарий к картине, охватывающей весь военный период - с 1941 по 1945 год. Это будет классическая экранизация известного со школьной скамьи произведения.

Должно получиться народное кино. Поэтому в картине в основном задействованы интересные типажи из народа. Василия Теркина, например, играет простой, но очень харизматичный парень из Смоленска. Также на площадке есть и профессиональные актеры.


К слову, выход фильма на экраны планируется в 2020 году, как раз к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
interfax.by
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