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Водитель погулять вышел, а вернулся – получил три протокола

Вечером 3 сентября 21-летний житель Воложинского района припарковал автомобиль "Ауди-80" возле главного входа в здание Молодечненского РОВД, а сам пошёл гулять по городу с девушкой.

Милиционеры заметили, что из бака машины вытекает топливо. На место вызвали спасателей, с парковки убрали другие автомобили. Сотрудники МЧС "пенной атакой" ликвидировали утечку бензина, пишет euroradio.fm со ссылкой на Telegram пресс-служба МВД.


Тем временем милиционеры связались с владельцем автомобиля. Выяснилось, что он припарковал машину на первое свободное место, которое увидел, и не обратил внимания на знаки. На молодого человека составили целых три административных протокола: за загрязнение автодороги, за нарушение правил стоянки и за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.
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