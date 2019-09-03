Водитель погулять вышел, а вернулся – получил три протокола

Милиционеры заметили, что из бака машины вытекает топливо. На место вызвали спасателей, с парковки убрали другие автомобили. Сотрудники МЧС "пенной атакой" ликвидировали утечку бензина, пишет euroradio.fm со ссылкой на Telegram пресс-служба МВД.









Тем временем милиционеры связались с владельцем автомобиля. Выяснилось, что он припарковал машину на первое свободное место, которое увидел, и не обратил внимания на знаки. На молодого человека составили целых три административных протокола: за загрязнение автодороги, за нарушение правил стоянки и за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.



