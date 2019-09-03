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Злопамятные вороны три года мстили мужчине за мертвого птенца

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш утверждает, что стая воронов ежедневно мстит ему за смерть птенца. Об этом пишет Times of India.

Шива Кеват
Кадр: видео «Times of India»

В 2016 году Шива Кеват (Shiva Kewat) попытался спасти застрявшего в металлической сетке вороненка, однако тот не выжил, пишет Лента.ру. С тех пор каждый раз, когда мужчина выходит из дома, на него нападает стая агрессивных воронов. В целях самообороны ему приходится носить с собой палку. «Я аккуратно размахиваю ей, чтобы никого не ударить», — говорит он.

«Он умер у меня на руках, — рассказывает Кеват. — Если бы я мог объяснить им, что я пытался лишь помочь… К сожалению, они решили, что это я убил птичку». После нападений воронов у индийца остаются царапины и ушибы на голове.

Местные жители признаются, что они часто следят за Кеватом и ожидают очередного нападения птиц. «Вороны налетают на него, как истребители», — отмечают очевидцы. Сам Кеват не придавал поведению птиц особого значения, пока не заметил, что они проявляют агрессию только к нему.


В 2011 году американские ученые пришли к выводу, что вороны способны запоминать человеческие лица и мстить. В ходе эксперимента они ловили и связывали воронов. Даже спустя год птицы находили в толпе своих обидчиков и нападали на них.

В августе сообщалось, что во Франции шесть ворон обучили сбору мусора на территории исторического заповедника. Эти птицы умеют собирать окурки и мелкий мусор. Все отходы они приносят в специальный ящик, который автоматически угощает птиц лакомством за проделанную работу.
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