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Турецкий гамбит: турок переводил 14 иранцев через белорусскую границу. Взяли всех

Теперь иранцев ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.

Все случилось на белорусско-польской границе в Каменецком районе Брестской области, пишет "Комсомольская правда". При попытке нарушения госграницы были задержаны 14 иранцев. Установлено, что нарушителям помогал 56-летний гражданин Турции. За свои услуги, естественно, он брал деньги.


- Организатор попытался выехать из Беларуси после того, как доставил мигрантов к границе на взятом напрокат в Минске автомобиле, однако был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, - цитирует belta.by представителя Брестской Краснознаменной группы имени Ф.Э. Дзержинского.

Теперь иранцев ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.
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