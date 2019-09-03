Все случилось на белорусско-польской границе в Каменецком районе Брестской области, пишет "Комсомольская правда". При попытке нарушения госграницы были задержаны 14 иранцев. Установлено, что нарушителям помогал 56-летний гражданин Турции. За свои услуги, естественно, он брал деньги.









- Организатор попытался выехать из Беларуси после того, как доставил мигрантов к границе на взятом напрокат в Минске автомобиле, однако был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, - цитирует belta.by представителя Брестской Краснознаменной группы имени Ф.Э. Дзержинского.





Теперь иранцев ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.







