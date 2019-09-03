Череп из Эфиопии меняет представление о предках человека

Он может перевернуть представление ученых о том, как именно произошла эволюция первых людей из человекоподобных приматов, пишет bbc.com.





Cleveland Museum of Natural History (MRD)





До этой находки считалось, что найденный в 1974 году скелет австралопитека Люси возрастом 3,2 млн лет принадлежит к самой ранней ветви высших приматов — непосредственных предков Homo sapiens. Однако теперь эта версия будет пересмотрена.





Череп обнаружил профессор Йоханнес Хайле-Селассие в местечке Миро-Дора в эфиопском регионе Афар.





Как рассказал профессор Хайле-Селассие, работающий в группе ученых из Музея естественной истории в Кливленде (Огайо), он сразу понял важность этой находки.





«Я подумал: «Господи, неужели это правда и мои глаза меня не обманывают? Я запрыгал от радости, поняв, что это именно то, о чем я всегда мечтал», — сказал он в интервью Би-би-си.





По его словам, найденный череп — наилучший на сегодня образчик гоминида, который относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков, вероятно, проживавшему на Земле 4,2 млн лет назад.





Ранее считалось, что анамский австралопитек был прямым предком более позднего вида — афарского австралопитека, считавшегося непосредственным предком самых ранних представителей семейства гоминидов отряда приматов — Homo, от которых произошел современный человек.





Как полагают ученые сегодня, оба вида австралопитеков — анамский и афарский -- существовали бок о бок на протяжении по меньшей мере 100 тысяч лет, и первый не эволюционировал напрямую из второго, как думали ранее.





Команда, обнаружившая череп, назвала его MRD и описала свою находку в журнале Nature.





Когда в 1974 году был обнаружен первый скелет афарского австралопитека, это вызвало настоящую сенсацию. Скелет назвали Люси, по песне «Битлз» Lucy in the Sky With Diamonds, которая в тот момент звучала на месте раскопок.





Однако теперь Люси, возможно, придется уступить пальму первенства.





«Этот череп, похоже, станет еще одной узнаваемой «визитной карточкой» человеческой эволюции», — прокомментировал находку в журнале Nature профессор Фред Спур из лондонского Музея естественной истории.





Поскольку череп MRD так прекрасно сохранился, ученые смогли определить черты, ранее не встречавшиеся у останков гоминидов. Некоторые из них по-прежнему «примитивные», то есть весьма схожие с теми, которые можно наблюдать у самых ранних обезьяноподобных видов: маленький головной мозг и длинная узкая черепная коробка.





Другие черты приобретены в ходе эволюции и встречаются у более поздних видов гоминидов, например, явно выдающиеся вперед черты лица и высокие скулы.





«У MRD имеется набор как примитивных, так и развитых черепных и лицевых черт, которые я не ожидал увидеть в одном индивидууме», — пояснил Хайле-Селассие.





«До настоящего момента у нас имелся огромный разрыв между самым ранним известным нам предком человека, возраст которого примерно 6 млн лет, и таким образцом, как Люси, которой 2—3 млн лет, — поясняет Стефани Мелилло из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге. — Самое поразительное в этой находке то, что она перебрасывает мостик, объединяя морфологические черты обеих групп».





По предположениям ученых, вероятнее всего, небольшая группа анамских австралопитеков оказалась изолированной от основной популяции и в течение какого-то промежутка времени эволюционировала в афарских гоминидов, адаптировавшись к местным особенностям. Обе разновидности существовали бок о бок, пока не вымерли последние представители анамской ветви.





То есть обнаружение черепа MRD не опровергает версию о том, что вид, к которому принадлежала Люси, дал начало развитию семейства гоминидов Homo sapiens, но дает основания полагать, что в этом процессе могли участвовать и другие недавно обнаруженные подвиды.





«В течение долгого времени афарский австралопитек считался наилучшим кандидатом в предки человека, однако теперь все изменилось. Теперь мы можем посмотреть на все виды, которые существовали в то время, и определить, кто из них больше всего похож на первых представителей рода человеческого», - сказал профессор Хайле-Селассие.





В процессе эволюции человека много звеньев, которые пока еще не обнаружены, и найденный череп анамского австралопитека это подтверждает.





Сосуществование разных видов гоминидов более 3 млн лет назад в восточной части африканского континента, вероятно, имеет сходные черты с процессами, происходившими на территории Азии и Европы в гораздо более поздний период.





На территории Евразии 50 тысяч лет назад проживали представители трех ветвей — современного человека, неандертальцы и денисовцы, и все они периодически вступали в контакт и спаривались.





«Череп MRD — это прекрасное пополнение палеонтологической летописи эволюции человека», — говорит профессор Спур.



