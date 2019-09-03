Нарушения обнаружены у 42,7% реализаторов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Наиболее частым нарушением стала продажа свежих овощей, фруктов и бахчевых культур без документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Кроме того, некоторые продавцы не маркировали свой товар или предоставляли неполную информацию о нем, продавали овощи или фрукты с истекшим сроком годности, ненадлежащим образом хранили плодоовощную продукцию. Также специалисты санэпидслужбы зафиксировали опасное санитарное состояние территорий и помещений, где хранили или продавали овощи и фрукты.









Общая сумма штрафов, которые были наложены в результате проверки, составила 102 тыс. рублей. Более 1 т 715 кг свежей плодоовощной продукции и бахчевых культур негарантированного качества запрещены к реализации.









Санэпидслужба напоминает: при покупке арбузов и дынь следует соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать отравлений:





— не покупать надрезанные арбузы или дыни, не приобретать их частями (за исключением мест, где они могут быть разрезаны обработанным инвентарем и упакованы в индивидуальную тару);





— не приобретать бахчевые, хранящиеся на земле, реализуемые на обочинах дорог, остановках или у случайных лиц;





— перед употреблением тщательно промыть арбуз или дыню проточной водой;





— оставшуюся часть продукта хранить в холодильнике в чистой упаковке не более суток. Если мякоть приобрела кисловатый запах, есть такой арбуз не рекомендуется.



