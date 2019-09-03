Второй подозреваемый в нападении на женщину задержан





Милиции стало известно, что один из парней купил автомобиль и на нём попытается выехать из города. Его местонахождение удалось вычислить. Увидев служебную машину милиционеров, подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле, но был задержан. В салоне легковушки были найдены деньги.



