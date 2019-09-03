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Второй подозреваемый в нападении на женщину задержан

Задержан ещё один подозреваемый в нападении на 35-летнюю женщину в Гомеле, информирует в Telegram пресс-служба МВД.

 Трое молодых людей ночью избили гомельчанку, забрали у неё 5 тысяч долларов и 400 рублей. Как известно, один задержан был сразу. Двух подозреваемых объявили в розыск.

Милиции стало известно, что один из парней купил автомобиль и на нём попытается выехать из города. Его местонахождение удалось вычислить. Увидев служебную машину милиционеров, подозреваемый попытался скрыться на своем автомобиле, но был задержан. В салоне легковушки были найдены деньги.
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