По делу о нападении на ЛГБТ-компанию в Минске возбуждено уголовное дело
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК (хулиганство). Устанавливается личность подозреваемого», — сообщила корреспонденту Радио «Свабода» представитель СК Екатерина Гарлинская.
В ночь на 25 августа на улице Октябрьской в Минске неизвестный напал на ЛГБТ-компанию. Режиссер и оператор документального кино Николай Куприч получил черепно-мозговую травму, у него сломан нос, крупные гематомы. Какое-то время Николай был в больнице. Теперь он дома.
«Восстанавливаюсь потихоньку, но при быстрой ходьбе голова кружится, — говорит Николай. — Гематомы почти ушли. Таблетки пью, уколы делаю».
18:48 03/09/2019