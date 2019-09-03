В Беларуси запустилось новостное приложение «для миллениалов»

В Беларуси запустилось приложение SQUID — приложение-агрегатор, которое собирает актуальный контент из всевозможных источников: не только СМИ, но и соцсетей, новостных сайтов, блогов и тому подобного. Оно также известно как «первое персонализированное новостное приложение для миллениалов, доступное по всей Европе». Об этом сообщает пресс-служба сервиса.









Отмечается, что пользователи могут выбирать темы, которые им действительно интересны, следить за последними новостями и творчески взаимодействовать с самыми интересными статьями.





SQUID — это бесплатное приложение, не требующее регистрации. В нем более 100 новостных категорий и более 20 000 источников. Есть функции для персонализации, такие как выбор и сортировка тем, сохранение статей и блокировка источников.





Как говорит Йохан Отелиус, CEO и основатель SQUID: «Мы хотим помочь молодым поколениям вновь открыть для себя чтение новостей как веселое, ценное и увлекательное занятие».

Как пользоваться этим приложением

Прежде всего нужно скачать приложение — есть для Android и iOS. Регистрация не требуется.





При первом запуске приложения вам предложат выбрать одну из 23 тем: от моды до мировых новостей. Новостная лента будет строиться на основании ваших интересов, но, конечно, впоследствии тематики можно будет поменять.









Есть два режима чтения. В первом вы открываете статью на сайте-первоисточнике. Во втором режиме убирается все «лишнее»: остается лишь заголовок, сам текст с изображениями и другая важная информация.









Статьи можно добавлять в закладки, расшаривать их в соцсетях и даже оставлять пометки в самих материалах: рисовать, выделять нужные фрагменты маркером и добавлять стикеры. Затем этими фрагментами можно поделиться с друзьями.





И в разделе Learning English можно читать статьи на английском, а затем выполнять упражнения по прочитанному.



