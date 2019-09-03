Одну невесту спасли. Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

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Отмечается, что родители предъявили копию свидетельства о рождении ребенка, согласно которому возраст девочки составляет 11 лет, пишет lenta.ru





Кроме того, сообщается, что ее супругу 22 года, а не 28, как сообщалось ранее. По словам обеих сторон, это был временный брак, который заключили, чтобы познакомить пару и избежать при этом религиозных ограничений.





Судья постановил, что, учитывая возраст девочки, такой брак нежелателен. Было решено расторгнуть его и подождать два года — до момента, когда пара сможет вступить в брак с разрешения суда. Обе стороны согласились с таким решением. Кроме того, суд пообещал взять на контроль подобные ситуации и защищать права детей.









Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней девочкой и ее супругом. Ранее журналисты сообщали, что ребенку 9 лет, а ее мужу — 28. Решение было принято под давлением общественности после того, как кадры со свадьбы пары опубликовали в СМИ и социальных сетях.





В Иране по закону девушка может вступать в брак с 13 лет, мужчина — с 15 лет. До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками. Исламское духовенство поощряет ранние браки, так как это, по их мнению, предотвращает внебрачные связи, за которые в стране предусмотрены тяжкие наказания.



