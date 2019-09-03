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Увеличены нормы потребления ЖКУ для расчета безналичных субсидий

Отдельные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий увеличены с 1 сентября текущего года.

Это предусмотрено постановлением правительства от 2 сентября 2019 г. № 588, которым вносятся изменения в постановление от 30 сентября 2016 г. № 789 об установлении соответствующих нормативов потребления ЖКУ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Так, норма (норматив) потребления услуг по техническому обслуживанию лифта с 1 сентября составит 1,4 рубля в месяц (ранее — 1,19 рубля), по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома — 0,65 рубля (ранее — 0,53 рубля).

Увеличены также нормы возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую для освещения вспомогательных помещений, и работу оборудования для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда в многоквартирных домах. 

В расчете на человека норма возмещения таких расходов составит 0,6 рубля в месяц (ранее — 0,39 рубля). Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифтов, увеличена с 0,47 рубля до 0,66 рубля.

Постановление вступило в силу с 1 сентября.
Источник: minsknews.by
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