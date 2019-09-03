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Шок! В Докшицах подрались милиционеры: один - в коме, другой - в изоляторе

В Докшицком районе Витебской области попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой участковый инспектор Иван Хилько. А его коллега, оперативник наркоконтроля по фамилии Жданько, оказался в ИВС.

Шок! В Докшицах подрались милиционеры: один - в коме, другой - в изоляторе

Известно, что инцидент между милиционерами произошёл в местном баре. Оба они находились там в неслужебное время и в гражданской одежде, а отдыхали весьма традиционным для Докшиц способом.

Затем между правоохранителями случилась драка. Роковой удар был всего один.

По информации телеграм-канала Nexta, утешительных прогнозов относительно 19-летнего милиционера врачи не дают - у него обширная гематома в черепе, он находится в коме. 

Хотя должность участкового и считается офицерской, пострадавший носил погоны сержанта - людей в Докшицком РОВД катастрофически не хватает, двое участковых ездят на работу даже из соседнего Глубокого.
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