



Известно, что инцидент между милиционерами произошёл в местном баре. Оба они находились там в неслужебное время и в гражданской одежде, а отдыхали весьма традиционным для Докшиц способом.





Затем между правоохранителями случилась драка. Роковой удар был всего один.





По информации телеграм-канала Nexta, утешительных прогнозов относительно 19-летнего милиционера врачи не дают - у него обширная гематома в черепе, он находится в коме.





Хотя должность участкового и считается офицерской, пострадавший носил погоны сержанта - людей в Докшицком РОВД катастрофически не хватает, двое участковых ездят на работу даже из соседнего Глубокого.