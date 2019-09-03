Надышался газом и украл с прилавка пирожное

Оказалось, неработающий, ранее судимый 24-летний житель Минского района приехал в столицу искупаться в озере.





Направляясь в сторону Цнянского водохранилища, мужчина решил поднять себе настроение и стал вдыхать газ из зажигалки.





Находясь под воздействием вредных паров, он забежал в находящийся поблизости магазин, где продавались сладости, похитил пирожное на глазах у работника и стал убегать, но был задержан по горячим следам.





Известно, что ранее любитель сладкого привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.









В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта, сообщает ГУВД Мингорисполкома.







