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Надышался газом и украл с прилавка пирожное

В милицию обратилась продавец столичного магазина и сообщила о том, что неизвестный мужчина зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное.

Оказалось, неработающий, ранее судимый 24-летний житель Минского района приехал в столицу искупаться в озере. 

Направляясь в сторону Цнянского водохранилища, мужчина решил поднять себе настроение и стал вдыхать газ из зажигалки. 

Находясь под воздействием вредных паров, он забежал в находящийся поблизости магазин, где продавались сладости, похитил пирожное на глазах у работника и стал убегать, но был задержан по горячим следам. 

Известно, что ранее любитель сладкого привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.


В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта, сообщаетГУВД Мингорисполкома.
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