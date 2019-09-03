Надышался газом и украл с прилавка пирожное
В милицию обратилась продавец столичного магазина и сообщила о том, что неизвестный мужчина зашел в кондитерскую и похитил с прилавка пирожное.
Оказалось, неработающий, ранее судимый 24-летний житель Минского района приехал в столицу искупаться в озере.
Направляясь в сторону Цнянского водохранилища, мужчина решил поднять себе настроение и стал вдыхать газ из зажигалки.
Находясь под воздействием вредных паров, он забежал в находящийся поблизости магазин, где продавались сладости, похитил пирожное на глазах у работника и стал убегать, но был задержан по горячим следам.
Известно, что ранее любитель сладкого привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
В настоящее время материалы проверки переданы в Советский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта, сообщаетГУВД Мингорисполкома.
14:18 03/09/2019