2 сентября около 2 часов ночи сотрудники ГАИ на проспекте Черняховского в Витебске остановили автомобиль «Опель Омега», водитель которого визуально находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.





При проверке документов подозрения сотрудников милиции подтвердились: водитель очевидно был нетрезв. В ходе разбирательства мужчина (житель областного центра 1990 года рождения) и его пассажир попытались дать взятку сотрудникам милиции в размере 200 долларов США за благоприятное решение вопроса о непривлечении к административной ответственности.





Сотрудник ГАИ предупредил водителя и пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако, вопреки предупреждениям, они положили деньги в отсек для вещей служебного автомобиля. Увидев это, инспектор закрыл машину и вызвал на место следственно-оперативную группу.









В отношении водителя Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача взятки), сообщает МВД.















