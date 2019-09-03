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Самый долгий круиз в истории: лайнер отправился в плаванье на 8 месяцев

Круизный лайнер Viking Sun отправился в самое продолжительное кругосветное путешествие, отшвартовавшись на днях от пристани в лондонском районе Гринвич.



Лайнер весом 48 тыс. тонн с 930 пассажирами и 465 членами экипажа на борту взял курс на английский портовый город Дувр, где совершит свою первую остановку в ходе 245-дневного кругосветного круиза. 

За предстоящие восемь месяцев судно посетит шесть континентов и более 50 стран, в том числе Канаду, США, Бразилию, Перу, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Огненную Землю в Аргентине, Французскую Полинезию, государства Карибских островов и Океании.

"Это самый продолжительный доступный маршрут, он практически в два раза длиннее наших предыдущих кругосветных круизов", - сказал Торстейн Хаген, глава компании Viking Ocean Cruises, которой принадлежит девятипалубное судно длиной 227 м.

Цена самого дешевого билета составила £67 тыс. ($82 тыс.), а самого дорогого - £194 тыс. ($240 тыс.) на человека. При этом среди пассажиров судна нашлось 54 человека, которые попытаются вписать свои имена в Книгу рекордов Гиннесса, проведя на борту лайнера все восемь месяцев, за которые они преодолеют 55,7 тыс. морских миль (103 тыс. км). Завершит свое путешествие Viking Sun в Лондоне, как ожидается, это должно произойти 2 мая 2020 года.
Источник: tass.ru
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