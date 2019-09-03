Малыша заметила на станции местная жительница: она знала, что мама мальчика имеет дачу в соседней деревне Круговец. Родителей начали искать с милицией. Дача в Круговце была закрыта, а рядом с домом нашли присыпанное землей тело убитой 45-летней Светланы Яшиной — мамы мальчика.





Светлана Яшина — гражданка России, жила в Мурманске. Четыре года назад приобрела дом в деревне Круговец.





«Женщина приезжала сюда в отпуск, каждый год на пару месяцев. Почему жительница Мурманска купила дачу именно под Жлобином мы не знаем. У нее здесь родни нет. Разве что потому, что раньше этот дом принадлежал также россиянам, жителям Мурманска. Наверное, они и предложили Светлане его приобрести», — говорят местные жители.





Светлана приезжала обычно с детьми (их у нее трое, 6-летний мальчик, которого нашли на станции, — младший). Муж Светланы в белорусской деревне побывал лишь раз.





Когда Светлана бывала на даче, в Круговец приезжал и тот самый «дядя Слава».





«Светлана говорила, что он ее двоюродный брат из Украины. Он жил в их доме. Помогал делать ремонт, то-сё… Правда, последние два года я его почти и не видела», — говорит соседка Светланы.





«Тот Слава приезжал к нам и потом обратно уезжал. Месяц-два был у нас, затем возвращался к себе в Украину», — говорят в сельсовете.





Известно, что ему 33 года. Выпивал. По словам местных, «по лицу было видно, что пьющий».





Что стало причиной убийства, пока неизвестно. Но местные полагают, что Светлана могла отказать Славе дать денег на выпивку.









О погибшей женщине говорят только хорошее.





«Таких добрых людей, как она надо было еще поискать. За четыре года я ни слова плохого о ней сказать не могу», — говорит одна из местных женщин.





По ее словам, Светлана привозила из Мурманска много вещей, которые раздавала бедным семьям. Бывая в Жлобине и Гомеле, приобретала вещи, которые тоже потом раздавала нуждающимся.





«Не пила. За своими детьми смотрела, возила их и в Гомель, и в Минск, и в аквапарк, и повсюду. Вообще, таких хороших людей, как она, может быть, единицы», — вспоминают Светлану сельчане.





Соседка Светланы последний раз видела женщину в четверг 22 августа. Светлана сообщила, что собирается уезжать домой в Мурманск в пятницу. И исчезла. А Слава остался в деревне со своим 6-летним племянником.





«Его здесь видели и в пятницу, и в субботу. На велосипеде ездил. Говорил, сначала, что Светлана увезла какие-то вещи в Жлобин, потом — что она якобы поехала в аквапарк. Последнее казалось странным, так как без сына она бы не поехала, — говорит соседка Светланы. — Видели, что Слава ходил в магазин, там заметили, что у него появились деньги. Это было тоже странно».





А потом и Слава исчез. Последний раз его видели пьяным на станции Салтановка, где он оставил своего 6-летнего племянника. Сам Слава сел в поезд и уехал в неизвестном направлении.









6-летнего сына Светланы передали директору местной школы, которая связалась с органами опеки. Ребенка забрали в приют. Говорят, что мальчик еще не понимал, что произошло, был спокоен. Приехал из России отец мальчика, опознал тело жены и забрал сына.





Предполагаемого убийцу искали пять дней. Задержали «дядю Славу» 1 сентября. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.