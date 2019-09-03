



Об этом сообщает корреспондентка « Новой газеты » из зала суда.





Обвинение основано на публикации Синицы в твиттере, сделанной 31 июля, после протестной акции 27 июля в центре Москвы: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».





2 августа, во время рассмотрения дела по существу государственный обвинитель запросила шесть лет колонии подсудимого. Судебное следствие закончилось за один день.





Со стороны обвинения допросили двух сотрудников Росгвардии — Александра Андреева и Артема Тарасова. Они утверждают, что прочитали в твиттере публикацию Синицы и испугались за жизнь и здоровье своих дочерей.





При этом Андреев признал, что нашел твиттер Макса Стеклова (никнейм Синицы) по совету третьего лица, и утверждал, что публикация была сделана 27 июля.









Свидетели со стороны защиты, лингвист АНО «Центр независимых экспертиз» Елена Новожилова и эксперт «Центра по проведению судебных экспертиз и исследований» Мария Куликова утверждали, что судебная экспертиза публикации, нашедшая в ней признаки экстремизма, была сделана людьми без профильного образования — учителем математики и переводчиком.