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Российского блогера приговорили к 5 годам за твит с угрозами детям силовиков

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера и блогера Владислава Синицу к пяти годам лишения свободы за разжигание ненависти с угрозой применения насилия (а. «а» ч. 2 ст. 282 УК) в отношении детей силовиков.


Об этом сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда. 

Обвинение основано на публикации Синицы в твиттере, сделанной 31 июля, после протестной акции 27 июля в центре Москвы: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». 

2 августа, во время рассмотрения дела по существу государственный  обвинитель запросила шесть лет колонии подсудимого. Судебное следствие закончилось за один день. 

Со стороны обвинения допросили двух сотрудников Росгвардии — Александра Андреева и Артема Тарасова. Они утверждают, что прочитали в твиттере публикацию Синицы и испугались за жизнь и здоровье своих дочерей. 

При этом Андреев признал, что нашел твиттер Макса Стеклова (никнейм Синицы) по совету третьего лица, и утверждал, что публикация была сделана 27 июля.


Свидетели со стороны защиты, лингвист АНО «Центр независимых экспертиз» Елена Новожилова и эксперт «Центра по проведению судебных экспертиз и исследований» Мария Куликова утверждали, что судебная экспертиза публикации, нашедшая в ней признаки экстремизма, была сделана людьми без профильного образования — учителем математики и переводчиком.
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