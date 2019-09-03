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Ужас: в России верующего осудили за публичное чтение Библии

Суд в Хабаровске приговорил к двум годам и двум месяцам принудительных работ и шести месяцам ограничения свободы местного последователи Свидетелей Иеговы Валерия Москаленко.

Его обвинили в экстремизме из-за публичного прочтения отрывка из Библии. Об этом сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».

Суд частично поддержал позицию прокуратуры, требовавшей для обвиняемого три года лишения свободы. 52-летний Москаленко находился в СИЗО более года. 

По версии следствия, 21 апреля 2018 года Москаленко публично процитировал слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Десятиминутная аудиозапись чтения этого отрывка с комментариями легла в основу обвинительного заключения.

По условиям ограничения свободы Москаленко не имеет права покидать Хабаровск и должен раз в месяц отмечаться в инспекции. Его защита намерена обжаловать приговор. До уголовного преследования Москаленко работал помощником машиниста и ухаживал за больной матерью. 

В Хабаровском крае под следствием находятся еще семь последователей Свидетелей Иеговы.

20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. 


С того времени, по данным «Мемориала», 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. 29 из них была избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные – под домашним арестом.

Большинству из арестованных предъявлены обвинения по статье «Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Преследование Свидетелей Иеговы в России неоднократно осуждали международные правозащитные организации.
Источник: golos-ameriki.ru
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