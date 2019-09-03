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В Гомеле трое неизвестных похитили девушку на её BMW X6

Вчера около 20.40 в оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской. Они сообщили, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в автомашину марки БМВ белого цвета и скрылись в неизвестном направлении. Эту информацию передали в милицейский эфир. На розыск автомобиля были ориентированы все мобильные и пешие наряды органов внутренних дел областного центра.

Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Законные требования об остановке водитель иномарки проигнорировал. Служебный автомобиль начал преследование.
 
БМВ был обнаружен на улице Севастопольской. За рулем находилась женщина-владелец, 1984 года рождения. Гомельчанка, судя по внешним признакам, была избита. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели ее и госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу. Но перед этим потерпевшая успела сообщить оперативникам Советского РОВД необходимую информацию и приметы преступников. Оперативники при поддержке бойцов ОМОН по горячим следам в Советском районе г. Гомеля задержали одного из нападавших, гомельчанина, 2002 года рождения.

Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В тот момент, когда она вернулась домой на личной автомашине, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину. Проследовав через город, они выехали к лесному массиву, где потребовали передать им деньги.


В багажнике молодые люди забрали деньги в сумме 5000 долларов США и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомашине и скрылись. Женщина самостоятельно села за руль и поехала из дворов на улицу, где и встретила сотрудников Госавтоинспекции.

В настоящее время известны двое других соучастников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК Республики Беларусь (Разбой).
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