В Гомеле трое неизвестных похитили девушку на её BMW X6

Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Законные требования об остановке водитель иномарки проигнорировал. Служебный автомобиль начал преследование.

БМВ был обнаружен на улице Севастопольской. За рулем находилась женщина-владелец, 1984 года рождения. Гомельчанка, судя по внешним признакам, была избита. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели ее и госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу. Но перед этим потерпевшая успела сообщить оперативникам Советского РОВД необходимую информацию и приметы преступников. Оперативники при поддержке бойцов ОМОН по горячим следам в Советском районе г. Гомеля задержали одного из нападавших, гомельчанина, 2002 года рождения.





Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В тот момент, когда она вернулась домой на личной автомашине, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину. Проследовав через город, они выехали к лесному массиву, где потребовали передать им деньги.









В багажнике молодые люди забрали деньги в сумме 5000 долларов США и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомашине и скрылись. Женщина самостоятельно села за руль и поехала из дворов на улицу, где и встретила сотрудников Госавтоинспекции.





В настоящее время известны двое других соучастников, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК Республики Беларусь (Разбой).