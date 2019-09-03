Александр Лукашенко раскритиковал подход к обеспечению питанием учеников и потребовал обеспечить одинаковое питание для всех школьников.





– Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! – заявил он время посещения школы № 93 в Минске.









Белорусские интернет-пользователи такую инициативу восприняли неоднозначно. Многие белорусы почуяли неладное: что «равенство» для школьников из многодетных семей будут обеспечивать за счет всех остальных учеников.





«Предложат бессовестным родителям, которые родили одного-двух детей, доплачивать за одноклассников из многодетных семей. Так нужно и рестораны позакрывать, чтобы не было накала в обществе, не все же могут туда ходить», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by









«Одинаково? Пожалуйста. Родил сколько хотел – корми. Пусть платят все родители за питание, и у всех будет одинаково. Заколебали социальные плюшки от нищего государства для одних в ущерб другим».





«Там фишка не в этом. А в том, что меню отличается. Пол класса рассаживается в одном углу столовой, пол класса - в другом. И едят разные блюда», – не соглашаются другие пользователи.





«Я так и не понял, для многодетных родителей стоимость питания в школе поднимут или для остальных родителей школьников понизят?»





«Подозреваю, что Коля питается бесплатно – он же из многодетной семьи», – иронизируют на дискуссионной площадке.