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«Предложат бессовестным родителям, которые родили одного-двух детей, доплачивать за одноклассников»

Байнет – о равенстве в школьных столовых.

Александр Лукашенко раскритиковал подход к обеспечению питанием учеников и потребовал обеспечить одинаковое питание для всех школьников.

– Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! – заявил он время посещения школы № 93 в Минске.


Белорусские интернет-пользователи такую инициативу восприняли неоднозначно. Многие белорусы почуяли неладное: что «равенство» для школьников из многодетных семей будут обеспечивать за счет всех остальных учеников.

«Предложат бессовестным родителям, которые родили одного-двух детей, доплачивать за одноклассников из многодетных семей. Так нужно и рестораны позакрывать, чтобы не было накала в обществе, не все же могут туда ходить», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.


«Одинаково? Пожалуйста. Родил сколько хотел – корми. Пусть платят все родители за питание, и у всех будет одинаково. Заколебали социальные плюшки от нищего государства для одних в ущерб другим».

«Там фишка не в этом. А в том, что меню отличается. Пол класса рассаживается в одном углу столовой, пол класса - в другом. И едят разные блюда», – не соглашаются другие пользователи.

«Я так и не понял, для многодетных родителей стоимость питания в школе поднимут или для остальных родителей школьников понизят?»

«Подозреваю, что Коля питается бесплатно – он же из многодетной семьи», – иронизируют на дискуссионной площадке.
Источник: "Солидарность"
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