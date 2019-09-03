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Беларуса задержали в Литве за нелегальную перевозку мигрантов через границу

29 августа в Лаздийском районе Литвы пограничники задержали 24-летнего беларуса, который перевозил в автомобиле трех граждан России.

Автомобиль с польскими регистрационными знаками ехал в направлении города Сейны в Польше. У беларуса был вид на жительство в Польше, а его пассажиры, две женщины и мужчина 32, 59 и 64 лет, имели только документы, выданные центром беженцев в литовском Пабраде, сообщает пограничная служба Литвы.

Россияне подали прошение о предоставлении временного убежища, но пока не получили его. Такие лица имеют право покидать центр беженцев не более чем на 24 часа и передвигаться по Литве, но не могут пересекать границу. Тем не менее россияне собирались попасть в Польшу.


В отношении беларуса начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через госграницу. Ему грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчину задержали после допроса и поместили под стражу на два месяца. Автомобиль временно хранится на стоянке в Калварии. Россиян вернули в центр беженцев.
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