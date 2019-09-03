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Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда

NOAA показало, как дошедший до Багамских островов и остановившийся там ураган Дориан 4-5 категории выглядел изнутри примерно сутки назад.

Пилоты спецотряда Нurricane Hunters ("Охотники за ураганами") из Национального управления океанических и атмосферных исследований США отслеживают стихию ежедневно: борт Lockheed WP-3D Orion совершает полеты через воронку урагана, собирает информацию, и передает в центр.

На "стенах" глаза урагана Дориан, который на то время был наивысшей пятой категории опасности, порывы ветра превышали 300 км/ч.


Помимо пролета в глаз урагана, экипажи совершают полеты над воронкой на высоте 13,7 км. Ураганы "изнутри" могут исследовать также ВВС США.

Сейчас, по состоянию на утро 3 сентября, сила урагана упала до четвертой категории, его продвижение в сторону Флориды замедлилось почти до нуля. Это значит, что жители на Багамах продолжат сидеть в укрытиях.
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