



В прошлом году Андрей уже ходил на первосентябрьскую линейку — в родных Черкассах. Теперь же семья мальчика перебралась жить в Гомель: его мама Алена еще в 2018 году вышла замуж за гомельчанина, и долгое время молодая семья жила на две страны. Но теперь определились: все вместе будут жить в Гомеле. Андрюшу перевели в белорусскую школу.





— Программы в белорусской и украинской школах разные, поэтому пришлось нам еще раз пойти в первый класс. Андрюше мы все объяснили и он отнесся к ситуации с пониманием, К тому же теперь нам не нужно каждые три месяца ездить из Украины на обследования, все врачи рядом, — рассказала мама мальчика.









Напомним, когда Андрюше было три года, он заболел острым лимфобластным лейкозом. Вместе с мамой малыш приехал из Украины лечиться в Гомель, в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Ему было очень плохо, и, чтобы развлечь мальчишку, мама придумала занятие — делать снеговичков.





Трогательное фото, на котором малыш сосредоточенно мастерит игрушку, облетело соцсети — и запустило волну добра по всему миру. Купить снеговичка и перевести Андрею деньги на лечение пожелали тысячи людей. Помочь ему выполнить заказы вызвались сотни белорусов. Зимой 2015-го, когда дни были короткими и темными, они отрывались от своих важных дел и мастерили для Андрюши снеговиков — чтобы те в итоге спасли ему жизнь. И не только ему: оказывается, еще 12 детей получили помощь благодаря той акции.