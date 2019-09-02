Немецкая полиция ищет белоруса – сигаретного контрабандиста
В аэропорту Франкфурта-на-Майне предотвращена контрабанда крупной партии сигарет. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкой полиции.
Правоохранители совместно с таможенниками провели проверку багажа 33-летнего грузина. В результате в чемоданах были обнаружены 48 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.
Немедленно начатое расследование навело полицию на след шести других предполагаемых сигаретных контрабандистов – трех украинцев, двух армян и одного белоруса.
Однако они, вероятно, были вовремя предупреждены, потому что оставили свои 12 чемоданов в багажном отделении. В них нашли еще 230 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.
Грузин вечером был депортирован в Тбилиси, по его предполагаемым шести сообщникам в настоящее время ведется розыск, говорится в пресс-релизе.
07:53 03/09/2019