Немецкая полиция ищет белоруса – сигаретного контрабандиста









Правоохранители совместно с таможенниками провели проверку багажа 33-летнего грузина. В результате в чемоданах были обнаружены 48 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.





Немедленно начатое расследование навело полицию на след шести других предполагаемых сигаретных контрабандистов – трех украинцев, двух армян и одного белоруса.





Однако они, вероятно, были вовремя предупреждены, потому что оставили свои 12 чемоданов в багажном отделении. В них нашли еще 230 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.





Грузин вечером был депортирован в Тбилиси, по его предполагаемым шести сообщникам в настоящее время ведется розыск, говорится в пресс-релизе.