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Немецкая полиция ищет белоруса – сигаретного контрабандиста

В аэропорту Франкфурта-на-Майне предотвращена контрабанда крупной партии сигарет. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкой полиции.



Правоохранители совместно с таможенниками провели проверку багажа 33-летнего грузина. В результате в чемоданах были обнаружены 48 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.

Немедленно начатое расследование навело полицию на след шести других предполагаемых сигаретных контрабандистов – трех украинцев, двух армян и одного белоруса.

Однако они, вероятно, были вовремя предупреждены, потому что оставили свои 12 чемоданов в багажном отделении. В них нашли еще 230 тысяч сигарет с армянскими акцизными марками.

Грузин вечером был депортирован в Тбилиси, по его предполагаемым шести сообщникам в настоящее время ведется розыск, говорится в пресс-релизе.
Belmir.by
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