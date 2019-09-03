Раскрыт смысл песни Третье сентября





Российский композитор Игорь Николаев, который написал текст песни Третье сентября для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. По его словам, строчка со словами Третье сентября идеально легла на музыку композитора Игоря Крутого, а потом обросла сюжетом и драмой.

Композитор также поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что появился "новый красный день календаря".





Тем временем песня Третье сентября вновь заполнила все ленты соцсетей. Пользователи массово публикуют шутки и мемы.





По традиции, в канун 3 сентября, одноименный хит Михаила Шуфутинского заполняет просторы интернета. Песня уже несколько лет является источником для шуток.









Пользователи соцсетей массово постят мемы про 3 сентября, "костры рябин" и переворачивание календаря.





Отметим, что первый мем родился в 2011 году. Тогда ВКонтакте в одном из пабликов появился портрет американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни.