Раскрыт смысл песни Третье сентября
Автор хита Третье сентября, композитор Игорь Николаев раскрыл смысл популярной песни Михаила Шуфутинского.
Российский композитор Игорь Николаев, который написал текст песни Третье сентября для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. По его словам, строчка со словами Третье сентября идеально легла на музыку композитора Игоря Крутого, а потом обросла сюжетом и драмой.
Композитор также поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что появился "новый красный день календаря".
Тем временем песня Третье сентября вновь заполнила все ленты соцсетей. Пользователи массово публикуют шутки и мемы.
По традиции, в канун 3 сентября, одноименный хит Михаила Шуфутинского заполняет просторы интернета. Песня уже несколько лет является источником для шуток.
Пользователи соцсетей массово постят мемы про 3 сентября, "костры рябин" и переворачивание календаря.
Отметим, что первый мем родился в 2011 году. Тогда ВКонтакте в одном из пабликов появился портрет американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни.
07:33 03/09/2019