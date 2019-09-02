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Мясникович предложил регламентировать помощь родителей школам

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил регламентировать добровольную помощь родителей школам, чтобы избежать злоупотреблений, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

Глава верхней палаты парламента отметил, что участие родителей в укреплении материально-технической базы школы – процесс нормальный, но необходимо сделать его понятным и прозрачным.

— Чтобы не было злоупотреблений, понуждений, чтобы это было, как говорят в народе, по зову сердца, — пояснил М. Мясникович.

Выработать соответствующий документ для последующего представления его на рассмотрение Президента, по мнению спикера, может Министерство образования.

М. Мясникович отметил, что каждый родитель сам решает, оказывать ли ему материальную помощь учебному заведению, опираясь на свои финансовые возможности и желания. Однако важно, чтобы эта процедура была понятной всем участникам – родителям, педагогам и проверяющим.

— Чтобы не было домыслов о нецелевом использовании средств, — подчеркнул М. Мясникович.


Напомним, Председатель Совета Республики 2 сентября принял участие в открытии новой школы №2 в столичном микрорайоне Сухарево. На торжественной церемонии также побывали председатель Мингорсовета Василий Панасюк, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова и глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев.
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