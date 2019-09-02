Испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс погибла во время выступления
Концерт проходил в рамках фестиваля в испанском Лас-Берланасе, небольшом городе недалеко от Мадрида. Super Hollywood Orchestra закрывал мероприятие своим выступлением.
Пиротехнический картридж неожиданно взорвался и попал артистке в живот, после чего она упала на сцену без сознания. Это произошло на глазах у тысячи зрителей, пишет ru.oxu.az
Сайнс доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения.
30-летняя Джоана Сайнс была главной танцовщицей и хореографом Super Hollywood Orchestra.
21:18 02/09/2019