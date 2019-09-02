У министра образования Игоря Карпенко на рабочем месте нет компьютера?

Судя по кадрам телеканала ОНТ, министр Игорь Карпенко на рабочем месте, вероятно, не пользуется компьютером.





Скриншот видео president.gov.by





На нем можно рассмотреть документы, папки, брошюры. Рядом – телефоны правительственной связи. Но какого-либо монитора не заметно.





Между тем в рабочем кабинете главы Беларуси компьютер присутствует – iMac. В очередной раз он попал в объектив камер неделю назад, когда к Александру Лукашенко пришел Игорь Карпенко.







