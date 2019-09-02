У министра образования Игоря Карпенко на рабочем месте нет компьютера?
В программе «Контуры» 1 сентября показали интервью с чиновником. В объектив видеокамеры попал и рабочий стол министра.
Судя по кадрам телеканала ОНТ, министр Игорь Карпенко на рабочем месте, вероятно, не пользуется компьютером.
Скриншот видео president.gov.by
На нем можно рассмотреть документы, папки, брошюры. Рядом – телефоны правительственной связи. Но какого-либо монитора не заметно.
Между тем в рабочем кабинете главы Беларуси компьютер присутствует – iMac. В очередной раз он попал в объектив камер неделю назад, когда к Александру Лукашенко пришел Игорь Карпенко.
Правда, год назад глава государства признался, что к компьютеру «даже не подходит». Время от времени им пользуется младший сын Николай, пишет gazetaby.com
21:05 02/09/2019