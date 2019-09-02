Электронный хулиган, не претендуя на особую изобретательность, повторил сценарий, который разыграл 23 февраля текущего года. Тогда от имени этой же жительницы на сайт МЧС поступило сообщение о минировании Капличской школы.





"Жительницу Каплич" тогда не нашли. Сейчас поиски активизируются. Речь идет о злостном хулиганстве, информируют "Калінкавіцкія навіны".



Идиотский поступок пока неизвестного не омрачил праздничного настроения детей, их родителей и педагогов.



Как сообщил Виталий Пристромов, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 тщательно проверили здание Шиичской школы и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.



Что касается торжественной линейки школьников, то она прошла около сельского исполкома. Часть детей занималась в здании исполкома, другие — в клубе и детском саду.



