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С новым учебным годом, дети: "жительница Каплич" во 2-й раз заминировала школу под Калинковичами

Утром 2 сентября была заминирована школа в Шиичах в Калинковичском районе.

Электронный хулиган, не претендуя на особую изобретательность, повторил сценарий, который  разыграл 23 февраля текущего года. Тогда от имени этой же жительницы  на сайт МЧС  поступило сообщение о минировании Капличской школы.

"Жительницу Каплич" тогда не нашли. Сейчас поиски активизируются. Речь идет о злостном хулиганстве, информируют "Калінкавіцкія навіны".


Идиотский поступок пока неизвестного не омрачил праздничного настроения детей, их родителей и педагогов.


 


Как сообщил Виталий Пристромов, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 тщательно проверили здание Шиичской школы и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.


Что касается торжественной линейки школьников, то она прошла около сельского исполкома. Часть детей занималась в здании исполкома, другие — в клубе и детском саду.
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