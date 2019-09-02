Вместо того чтобы их чинить и соблюдать правила эксплуатации руководство парка наказывает дежурных. А тех, кто пытается жаловаться — увольняют, пише т praca-by.info.





Особую тревогу, по словам работников, вызывает ситуация с самым известным аттракционом в парке — колесом обозрения высотой в 54 метра.





В начале сезона дежурные аттракциона обнаружили, что во время и после дождя вода течет прямиком в электрощитовую колеса обозрения, в которой находятся датчики и провода.





«Напряжение там 380 вольт» , – поясняет один из работников.









Когда идет дождь колесо обозрения останавливают. По инструкции и госстандартам аттракцион ещё два часа должен сушиться, но как рассказали работники парка, эти условия администрация не разрешает соблюдать.





— Как только дождь закончился — последняя капля упала, приходит механик и инженер и просто заставляет дежурных вытирать аттракцион тряпкой и запускать. Щитовая при этом вся в воде, датчики тоже. Провода в воде. Этот аттракцион посещают бабушки, дедушки, молодые люди, грудные дети, беременные женщины. Шутки с таким напряжением в 380 вольт плохи, – рассказывают работники.





В случае чрезвычайной ситуации платформа на которой стоит колесо обозрения из металла, сама конструкция тоже. А как известно это хорошие проводники.





Ещё в июле этого года работники парка зафиксировали на видео как вода течет в щитовую аттракциона и отправили в Мингорисполком с просьбой помочь решить проблему:





— В результате в конце июля приехала проверка и единственный вопрос работникам был — где вы кушаете? По техническим вопросам ничего не спрашивали. Позже приехал главный инженер Минскзеленстроя Бабивский. После его визита инженер-энергетик Завадский Ю.Ф., начальник парка Косевич Р.А. запретили дежурным заходить в щитовую. Был якобы проведен ремонт, но как показывает практика ничего не изменилось: вода в щитовой как была так и осталась.









Единственный, кто получил разрешение входить в щитовую — инженер-энергетик парка. Дежурные отмечают, что это прямое нарушение инструкции и потенциальная опасность для посетителей и работников:





— Дежурный при неблагоприятных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях должен отключить аттракцион т.е. выключить именно рубильник, чтобы обесточить аттракцион и оповестить администрацию парка. Получается, что руководство парка издало приказ, согласно которому и мы, и они нарушают установленную инструкцию.





Работники рассказывают, что тех, кто пытается сообщать о нарушениях руководство начинает наказывать или предлагать уволиться.





— Даже когда аттракцион сломан руководство парка заставляет запускать его вместе с людьми. Например, с аттракционом «Зодиак» была подобная ситуация. Он был сломан и дежурный отказался катать людей. Пришёл энергетик и сказал, что всё равно нужно запускать. Работник написал на энергетика жалобу, но закончилась история тем, что уволили самого дежурного якобы за то, что он неправильно эксплуатировал аттракцион, – делятся работники.





Есть регламент для всех аттракционов — у них должен быть перерыв в работе. Однако руководство парка запрещает останавливать, например, колесо обозрения, чтобы не потерять прибыль.





— Этот регламент предусмотрен даже не для того, чтобы работник мог сходить на перерыв, а для того чтобы аттракцион отдохнул, остыл. В течение дня должно быть два перерыва по 15 минут и один на полчаса. Это время совпадает с перерывом у работников и обедом. Если работники закрывают аттракцион в свой законный перерыв приходит начальник парка и спрашивает зачем они это сделали.









Некоторые дежурные работают на аттракционе по одному, им также не разрешают закрывать аттракционы — соответственно люди не могут выйти на перерыв.





«Работу аттракционов фактически не проверяют. Всё происходит формально. Приходит главный инженер, ставит свою подпись и всё — можно кататься. Почему никого не волнует, что могут пострадать люди?», – подводят черту работники.







