tut.by ответили, что специальная комиссия такую статистику не ведет и предоставить данные невозможно.





Комиссия по вопросам помилования работает на основании указа президента от 3 декабря 1994 года № 250. В положении к указу отмечено, что помилование осужденных осуществляется в виде замены смертной казни пожизненным заключением, освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождения от наказания условно и снятие судимости.





Заплатит штраф — и свободен. Когда уголовную ответственность могут заменить на административную





Подать ходатайство о помиловании на имя президента может любой осужденный, по делу которого приговор вступил в силу. Если человека приговорили к смертной казни, комиссия рассмотрит его дело, даже если он не обращался с заявлением.





В состав комиссии входят: замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич, начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти администрации Жанна Тищенко, замдиректора Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ Александр Барков, судья Конституционного суда Леонид Рябцев, заслуженный юрист и бывший судья Людмила Михалькова, председатель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, а также высокие чиновники — председатель Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Александр Конюк, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, министр внутренних дел Юрий Караев, министр юстиции Олег Слижевский и председатель КГБ Валерий Вакульчик или их заместители. Комиссия готовит решение по каждому поступившему делу, на основании данного решения принимается указ президента о помиловании или непомиловании человека.





При этом основания, почему принято то или иное решение, осужденному не разъясняют. В случае со смертной казнью решение оглашают непосредственно перед расстрелом.





В положении к указу отмечается, что комиссия может приглашать на свои заседания представителей госорганов, общественных объединений и СМИ. Более того, информация о работе комиссии и решения главы государства о помиловании регулярно освещаются в СМИ. Так прописано в документе, но что на самом деле? «Не предусматривается привлечение к работе комиссии представителей иных организаций, а также участие в заседаниях комиссии журналистов, что вызвано в том числе необходимостью обеспечения защиты персональных данных осужденных лиц», — отмечается в ответе за подписью начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц администрации Григория Шлыка.





Правозащитники Белорусского Хельсинкского комитета неоднократно обращались с просьбой принять участие в заседаниях комиссии, но каждый раз получали отказ.





Сведения о работе комиссии и случаях помилования крайне редко появляются в прессе. Например, известен только один случай, когда Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни, хотя таких приговоров было вынесено более 400.





— Для меня самое сложное — подписать соответствующий указ о непомиловании. Помиловал же я за весь период, по-моему, только одного человека, — заявил Лукашенко в 2012 году в интервью телеканалу RT.





Речь идет о деле Дмитрия Хархаля, которого признали виновным в убийстве двух человек, по решению президента расстрел заменили на 15-летний срок заключения, в 2012 году он вышел на свободу.





Лукашенко принял решение о помиловании фигурантов по делу «Плошча-2010», хотя некоторые из них утверждали, что не подавали на имя главы государства такое ходатайство.





Также известны случаи, когда президент помиловал чиновников, осужденных за коррупцию, — они не просто вышли на свободу, но получили руководящие должности, правда, в отстающих колхозах.





В списке помилованных экс-директор Бобруйского мясокомбината Виктор Ходасевич, экс-заместитель генерального прокурора Александр Архипов, бывший глава Солигорска Александр Римашевский, бывший глава Гомеля Виктор Пилипец, экс-гендиректор ОАО «Холдинг «Могилевводстрой» Евгений Зюзин, бывший замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Волков, бывший заместитель председателя Барановичского горисполкома Игорь Стасевич, бывший начальник ЖРЭУ Октябрьского района Могилева Дмитрий Бирюков и другие.





— Президентом приняты индивидуальные решения в отношении конкретных лиц, с конкретными фамилиями. Вносится предложение, и в соответствии с процедурой принимается персональное решение в рамках или помилования, или освобождения от уголовной ответственности. Там не только чиновники, разные люди. Что тут такого странного, что среди группы людей оказались, к примеру, и какие-то чиновники? — отмечал в комментариях «Комсомольской правде в Беларуси» председатель Комиссии Валерий Мицкевич.





А еще Александр Лукашенко помиловал айтишника Алексея Комка, который на момент задержания занимал пост гендиректора российской компании «Интернет-билет», а до этого несколько лет проработал менеджером Viaden Media. Его осудили за незаконную предпринимательскую деятельность.



