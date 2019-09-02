Пожар на яхте унёс жизни 34 человек
В момент возгарания на судне было 39 человек. Членам экипажа удалось спастись, поскольку они были в кабине, а остальные - в трюме.
Фото: Santa Barbara County Fire Department
Максимальная вместимость судна — 46 человек. Яхта загорелась во время якорной стоянки, передает телеканал KTLA со ссылкой на Пожарный департамент округа Санта-Барбара. Четыре члена экипажа удалось спасти. Об этом сообщает в понедельник, 2 сентября, телекомпании CNN со ссылкой на представителя службы пожарной охраны округа Санта-Барбара Майка Элиасона.
Представитель Береговой охраны США Аарон Бемис сообщил в интервью, что "спасатели пока не смогли проникнуть во внутренние помещения судна, где находились 34 пассажира".
"Члены экипажа были спасены", - сообщает береговая служба в своем Twitter. Отмечается, что у членов экипажа имеются незначительные травмы.
По словам представителя береговой охраны Лос-Анджелеса, речь идет о четырех членах экипажа. Капитан корабля все еще находится на судне.
По данным KTLA, пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары, пишет korrespondent.net
19:41 02/09/2019