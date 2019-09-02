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Лето вернулось: в Минске осенью зацвели каштаны. Что об этом говорят ученые

Что об этом думают ученые и не вредно ли это для деревьев, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Михаил Рудевич.

В норме цветение приурочено к определенному сезону, когда может произойти удачное опыление, а после этого останется достаточно времени для последующего созревания и распространения семян, отметил специалист. В условиях Беларуси это весна и начало лета. Вторичное же цветение вызывается преимущественно воздействием аномальных погодных условий.


— У нас это чаще жаркий и засушливый период в середине сезона роста и развития растений. Хотя могут быть и другие стрессовые явления: сильная обрезка ветвей, опадение или поедание листвы насекомыми-вредителями, покос или вытаптывание трав. И если после этого складываются благоприятные погодные условия — тепло и влажно — на растениях пробуждаются пазушные почки, дающие вторичные рост и цветение. Чаще всего появляющиеся повторно бутоны частично недоразвиты, — пояснил М. Рудевич.

К слову, второй раз за сезон могут зацветать не только каштаны, но и другие деревья, кустарники и травянистые растения. В ботаническом саду, находясь в окружении множества видов представителей флоры, специалисты нередко наблюдают подобные аномалии.


К слову, повторные цветы появляются из почек, которые закладывались на будущий год, поэтому если явление носит массовый характер, в следующем году оно будет менее обильным. А если на каштанах или каких-либо других растениях появляются лишь одиночные завязи, то на будущее цветение это практически не повлияет, отметил М. Рудевич.
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