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Лариса Жигарь: Нельзя детям давать такие сумасшедшие сроки

Лукашенко признал допущенные перегибы в антинаркотическом законодательстве.

Лариса Жигарь: Нельзя детям давать такие сумасшедшие сроки
gomel.today
"Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон. Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, - больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого", - сказал Лукашенко, посещая сегодня минскую среднюю школу No 93. 

"Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать", - подчеркнул белорусский руководитель.

Лидер инициативы «Матери 328» Лариса Жигарь прокомментировала «Белорусскому партизану» высказывания Лукашенко.

- Действительно, Лукашенко сам дал указание принять жестокие законы, сам признал перегибы. Но он же ведь хочет с нами встретиться, а это уже большой плюс. Неизменным требованием, которого мы добивались четыре года, всех наших голодовок была именно встреча с президентом страны. И когда 9 июля мы встречались с Натальей Ивановной Кочановой, я просила: не убирайте из повестки дня встречу с президентом страны.

- Что вы скажете ему при встрече?

- Расскажу всю ситуацию – не доносят ему чиновники. Я ведь не буду разговаривать с ним тет-а-тет, это будет разговор с руководством страны. Я возьму самые громкие дела ребят, которые вообще не должны сидеть. Я расскажу о том, что наркотики завозятся в страну тоннами – с какой целью? А страдает прежде всего молодежь. Конечно, легче всего посадить ребенка... Думаю, Лукашенко не знает, как работает Следственный комитет, как работает прокуратура. Не знает или не хочет знать.

- С какими предложениями пойдете к Лукашенко?

- Мы, матери, можем даже ставить условия. Да, виновных надо было наказать, но не такие сроки, какие получили наши дети. Знаете, четыре с половиной года просилок-хотелок, поэтому теперь уже будем требовать от руководителя государства. Будем требовать пересмотра антинаркотических дел, будем требовать пересмотра всех частей статьи 328 УК. 

- А вопрос о сокращении сроков тюремного заключения поднимать будете?

- Однозначно. Причем не нижнюю планку, которую уже снизили на 2 года, а верхнюю планку. Нельзя детям давать такие сумасшедшие сроки. Я приведу примеры других стран – ведь мы изучали практику. У нас есть что сказать президенту. Когда мы показали Кочановой свои кейсы, у нее глаза округлились. Будем ждать письменного приглашения на встречу.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
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