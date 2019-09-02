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В Беларуси заработал бот, который помогает парам при бесплодии

В Беларуси в тестовом режиме запустили бота, который помогает парам, столкнувшимся с проблемами бесплодия и невынашивания. Он отвечает на все первичные вопросы пар о лечении и диагнозе, помогает записаться на прием к врачу, поделиться своим опытом с другими.

ОЕКО работает в приложении Telegram (можно найти по имени oeko_bot) и в Viber; в ближайшее время его планируют разместить и в Messenger, пишет citydog.by

Новый бот записывает на онлайн-консультации, которые проходят в одном из трех форматов: текстовый чат, аудио- или видеосвязь. Если у пациента (пациентки) есть результаты лабораторных или инструментальных исследований, выписки из медкарты и другие материалы, которые пригодятся врачу, их можно загрузить до или во время телеконсультации.


«Этим проектом мы хотим поддержать пары, оказавшиеся в трудной ситуации, чтобы они не оставались наедине со своей проблемой и могли получить совет и поддержку в любое время суток. Также мы сотрудничаем с клиниками Беларуси, Украины и России, врачи которых консультируют наши пары бесплатно», – рассказывают создатели программы.

Пока что бот знает только то, что у него уже спрашивали. Но в процессе тестирования его будут загружать новыми «знаниями». Если программа не дает ответ на ваш вопрос сегодня, то обязательно ответит завтра.
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