В Беларуси заработал бот, который помогает парам при бесплодии

Новый бот записывает на онлайн-консультации, которые проходят в одном из трех форматов: текстовый чат, аудио- или видеосвязь. Если у пациента (пациентки) есть результаты лабораторных или инструментальных исследований, выписки из медкарты и другие материалы, которые пригодятся врачу, их можно загрузить до или во время телеконсультации.

«Этим проектом мы хотим поддержать пары, оказавшиеся в трудной ситуации, чтобы они не оставались наедине со своей проблемой и могли получить совет и поддержку в любое время суток. Также мы сотрудничаем с клиниками Беларуси, Украины и России, врачи которых консультируют наши пары бесплатно», – рассказывают создатели программы.





Пока что бот знает только то, что у него уже спрашивали. Но в процессе тестирования его будут загружать новыми «знаниями». Если программа не дает ответ на ваш вопрос сегодня, то обязательно ответит завтра.