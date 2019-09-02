В Беларуси объявлен шорт-лист литературной Премии Гедройца

В кратком списке — шесть книг беларусских авторов на беларусском языке:





1. Михал Андросюк «Поўня»





2. Елена Браво «Садомская яблыня»





3. Сергей Календа «Часам панкі паміраюць»





4. Илья Син «Libido»





5. Юлия Шарова «Вяртанне Ліліт»





6. Сергей Шупа «Падарожжа ў БНР»





Победители премии будут названы 25 сентября в минском Дворце искусств, в пространстве ZAL#2 в 19.00. Кроме почестей, занявший первое место получит крупный денежный приз.





Премия Гедройца — главная независимая литературная премия Беларуси. Она была основана Союзом беларусских писателей, Беларусским ПЕН-центром и Польским институтом в Минске. Названа она в честь Ежи Гедройца — польского публициста и политика родом из Минска и имеет целью поддержку беларусских писателей, популяризацию беларусской литературы, в том числе в Польше, углубление культурных связей.





Премия вручается ежегодно с 2012 года. Ее победителями становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик и Владимир Орлов.