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В Беларуси объявлен шорт-лист литературной Премии Гедройца

Жюри литературной премии в жанре художественной и документальной прозы — Премии Гедройца сегодня назвало произведения, которые войдут в ее шорт-лист, сообщил Беларусский ПЕН-центр.

В кратком списке — шесть книг беларусских авторов на беларусском языке:

1. Михал Андросюк «Поўня»

2. Елена Браво «Садомская яблыня»

3. Сергей Календа «Часам панкі паміраюць»

4. Илья Син «Libido»

5. Юлия Шарова «Вяртанне Ліліт»

6. Сергей Шупа «Падарожжа ў БНР»

Победители премии будут названы 25 сентября в минском Дворце искусств, в пространстве ZAL#2 в 19.00. Кроме почестей, занявший первое место получит крупный денежный приз.

Премия Гедройца — главная независимая литературная премия Беларуси. Она была основана Союзом беларусских писателей, Беларусским ПЕН-центром и Польским институтом в Минске. Названа она в честь Ежи Гедройца — польского публициста и политика родом из Минска и имеет целью поддержку беларусских писателей, популяризацию беларусской литературы, в том числе в Польше, углубление культурных связей.

Премия вручается ежегодно с 2012 года. Ее победителями становились Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Дмитрий Бартосик и Владимир Орлов.
Источник: reform.by
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