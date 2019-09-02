«Беларусбанк» и БНТУ будут строить «Цифровой университет»

«Беларусбанк» и БНТУ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Цифровой университет». Свои подписи под ним сегодня поставили председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич и ректор БНТУ Сергей Харитончик.

«Беларусбанк» выпустит студенческие карточки для студентов университета. Также будет обеспечена возможность оплаты со студенческих карточек через платежный сервис Samsung Рay. Кроме того, предполагается проводить лекции, тренинги о финансовой грамотности для профессорско-преподавательского состава и студентов БНТУ, сообщает пресс-служба банка.