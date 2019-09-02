Генпрокуратура предупредила участников учений «Щит Союза-2019»
Прокуроры провели прафилактические беседы с военнослужащими, которые убывают на полигоны в Россию для участия в учениях «Щит Союза-2019», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.
В Генпрокуратуре уверены, что таким образом можно предупредить «гибель, травматизм, неуставные взаимоотношения, нарушения правил обращения с оружием и военной техникой, утрату и повреждения военного имущества, нарушения правил несения специальных служб, а также исключить факты загрязнения окружающей среды и неправомерных действий в отношении местного населения».
Во время проверки, которую проводили сотрудники Генпрокуратуры, прокуратуры областей и города Минска, выяснялось, как будут жить наши военные в полевых условиях, будет ли обеспечено нормальное питание, помывка и медицинское обслуживание.
Отмечается, что Генпрокуратура Беларуси наладила взаимодействие с военной прокуратурой Западного военного округа Вооруженных Сил России, чтобы обмениваться информацией и обеспечить законность в войсках.
«Щит Союза — 2019» — совместное оперативное учение Вооружённых сил России и ВС Республики Беларусь, которое пройдет с 13 по 19 сентября 2019 года.
17:20 02/09/2019