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Генпрокуратура предупредила участников учений «Щит Союза-2019»

Прокуроры провели прафилактические беседы с военнослужащими, которые убывают на полигоны в Россию для участия в учениях «Щит Союза-2019», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

В Генпрокуратуре уверены, что таким образом можно предупредить «гибель, травматизм, неуставные взаимоотношения, нарушения правил обращения с оружием и военной техникой, утрату и повреждения военного имущества, нарушения правил несения специальных служб, а также исключить факты загрязнения окружающей среды и неправомерных действий в отношении местного населения».

Во время проверки, которую проводили сотрудники Генпрокуратуры, прокуратуры областей и города Минска, выяснялось, как будут жить наши военные в полевых условиях, будет ли обеспечено нормальное питание, помывка и медицинское обслуживание.


Отмечается, что Генпрокуратура Беларуси наладила взаимодействие с военной прокуратурой Западного военного округа Вооруженных Сил России, чтобы обмениваться информацией и обеспечить законность в войсках.

«Щит Союза — 2019» — совместное оперативное учение Вооружённых сил России и ВС Республики Беларусь, которое пройдет с 13 по 19 сентября 2019 года.
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